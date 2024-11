Quotidiano.net - Vannacci e il (non) partito: “Nessuna mira sulla Lega”

Grosseto, 23 novembre 2024 – In riva al mare, pronto a far ’salpare’ un altro progetto, in una giornata che alla fine – fra assidui e pendolari – ha visto la partecipazione di un migliaio di persone. Per uno che dice di voler ’unire’ tutti gli italiani che è sicuro la pensino come lui (“E sono tanti”, dice), un sentore garibaldino a chiusura del congresso nazionale non deve suonare neanche tanto male. La nuova ’barca’ di Robertoha mollato le cime da Marina di Grosseto dove il generale (già, c’è anche questa di similitudine.) ha sancito il passaggio de “Il mondo al contrario“ da movimento culturale a movimento politico. “Ma non sarà un, state tranquilli – ha voluto ribadire più volte – e tantomeno intende essere un’opa. Anzi, con Salvini ci siamo sentiti anche poche ore fa in una conversazione amichevole e siamo entrambi convinti che nel futuro dellaci saremo tutti e due.