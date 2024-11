Quotidiano.net - Studiato in pista e pronto per la strada?. Ci pensa Maroil-Bardahl

Leggi su Quotidiano.net

Italia è già nel futuro, e sicuramente lo è ancora di più con il nuovo lubrificante che vede l’anteprima proprio ad Eicma 2024. Si chiama XT4R 0W-50 e si tratta di un olio motore specifico per il mondo racing, che va a completare la prestigiosa gamma XT4R, offrendo anche l’inedita gradazione 0W-50. Un prodotto particolarmente performante, frutto della preziosa e costruttiva partnership con il Barni Spark Racing Team, con cuicollabora già da tre anni, supportando la squadra e i piloti nel Mondiale SBK e SSP: Danilo Petrucci e Yari Montella, coordinati dal Team Owner Marco Barnabò. Una relazione importante quanto vincente, che ha permesso lo sviluppo di questo nuovo prodotto, presentato in anteprima ad Eicma 2024, il cui arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2025.