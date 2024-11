Iltempo.it - Sospetti di antisemitismo dietro il mandato arresto per Netanyahu e Gallant

Leggi su Iltempo.it

Il sospetto è forte cheildispiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Benjamine di Yoavsi celi una componente di, deliberata o inconsapevole che sia. Non pochi sono i motivi che sostanziano il dubbio e che impongono una riflessione piu accurata sul grave provvedimento a carico dei due esponenti di vertice istituzionale di un paese democratico, che tra l'altro dispone - più di ogni altro - di uno strumento militare che rispetta - sempre quando sia possibile - le regole dell'uso della forza in tempo di guerra. Intanto il collegamento di quanto accade con il turbolento rapporto di Israele con le Nazioni Unite suscita il primo non peregrino sentore di un ruolo non terzo del Palazzo di Vetro. Vera o infondata che sia la mancanza di equanimità dell'Onu a favore dei palestinesi, di certo alcuni fatti lo fanno pensare: il coinvolgimento di UNRWA a favore di Hamas, la ritrosia a bollare senza indugio come tale la strage del 7 ottobre, la persistente sordità ai rapporti di Unifil che denunciavano le inadempienze verosimilmente di Hezbollah al rispetto della Risoluzione 1701 e che hanno consentito il radicamento delle formazioni terroristiche nel sud del Libano, sono solo alcuni esempi di come le Nazioni Unite continuino in un atteggiamento che sa di pregiudizio nei confronti di Israele.