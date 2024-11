Quotidiano.net - Silvestri (M5s): “Il Pd ha sposato le nostre lotte”

Roma, 23 novembre 2024 – Onorevole Francesco, capogruppo 5 Stelle a Montecitorio: sarà provocatorio, ma non le pare che il colpo d’occhio sulla platea dell’Eur assomigli a una convention del Pd più che del M5s, che faceva il pieno di voti all’insenga dei “vaffa” in piazza? “Qualcuno vede una similitudine tra le politiche del Movimento e il Pd? La nostra linea sulla politica estera e contro le guerre è diversa da quella del Pd. E lo stesso vale in tema di ambiente e giustizia. Semmai, anzi, è il Pd che si è molto avvicinato ai 5 Stelle sulle politiche sociali: dal salario minimo al reddito di cittadinanza, cui votarono contro. Troppe poche volte ci si rende conto di questa capacità di intervento del M5s, che è all’origine della domanda”. La domanda più che altro era riferita all’apparente pacatezza riformista della platea.