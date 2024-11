Sci alpino Kastlunger a Gurgl con un sole per ricordare Matilde | Ascoltatevi dentro

Leggi su Sportface.it

Tobiasha portato con sé unnello slalom diperla 19enneLorenzi, tragicamente scomparsa poche settimane fa durante un allenamento., al termine della gara tra i pali stretti sulle nevi austriche, ha voluto dedicare un pensiero alla compagna di squadra: “Questo è un piccolo segno perMati – ha detto il 24enne mostrando il disegno di un-. Voglio solo dare un abbraccio forte alla famiglia e alla sorella, che conosco molto bene. Giusto un pensiero per ricordarla per quello che era e il sorriso che aveva sempre“.poi si rivolge ai ragazzi: “Godetevi ogni gara, ogni giorno e ogni momento della vita, divertitevi eper capire quello che è giusto per voi. Se un giorno non vi sentite benissimo, non sciate, è sempre difficile dire queste cose maveramente e ascoltate quella piccola vocedi voi“.