Ilfattoquotidiano.it - Rimane intrappolato con il kayak tra le rocce: medici costretti ad amputargli una gamba nel fiume per salvargli la vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Era una situazione dio di morte”. Con queste parole, Doug Oosterloo, commissario assistente ad interim della polizia della Tasmania, ha descritto il drammatico salvataggio di un turista rimastotra ledi unin piena, durante un’escursione in. L’uomo, sulla sessantina, è stato liberato dopo 20 ore di intensi sforzi da parte dei soccorritori, ma ha subito l’amputazione di una.Il turista si trovava in compagnia di amici nel sud-ovest della Tasmania, quando la suaè rimasta incastrata tra le pietre in una zona di rapide delFranklin. L’allarme è stato lanciato dal suo smartwatch, che ha inviato una richiesta di aiuto. I soccorritori, giunti sul posto con un elicottero, hanno trovato l’uomo in una posizione pericolosa, parzialmente sommerso dall’acqua.