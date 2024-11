Gaeta.it - Riforma del Testo Unico sulle Rinnovabili: Novità e Procedure Semplificate per gli Impianti

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantenel settore delle energiesta per prendere forma in Italia. Il, atteso per il 25 novembre dal Consiglio dei ministri, porteràsignificative nelledi autorizzazione per la realizzazione e il potenziamento deglifotovoltaici e altre opere green, con l’obiettivo di semplificare i processi e accelerare la transizione energetica del Paese.Le modifiche alle autorizzazioni peresistentiLe nuove misure riguardano rifacimenti e ripotenziamenti diesistenti. Sarà possibile effettuare lavori sufotovoltaici senza necessità di autorizzazione, a patto che non ci siano modifiche significative all’area occupata o all’altezza sopra il suolo. Si prevede che le Regioni e gli enti locali possano definire regole specifiche per snellire ulteriormente leamministrative, con un adeguamento che dovrà avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.