Quifinanza.it - Quali sono i cibi sull’orlo dell’estinzione per colpa del cambiamento climatico?

Leggi su Quifinanza.it

Ilsta mettendo a rischio non solo l’ambiente e la biodiversità, ma anche alcune delle tradizioni gastronomiche più amate nel mondo. L’aumento delle temperature, le siccità, le ondate di calore, gli incendi e le inondazioni stanno alterando gravemente i raccolti e le coltivazioni che, per secoli, hanno fatto parte della dieta e della cultura di diversi Paesi. Alcuni alimenti, considerati simboli di specifiche tradizioni culinarie, rischiano di scomparire per sempre.La senape di DigioneLa senape di Digione, un condimento della cucina francese, ha subito gravi danni a causa delle estati secche e dei cambiamenti climatici.Il Canada, che fornisce circa l’80% dei semi di senape utilizzati in tutto il mondo, ha visto crollare i propri raccolti a causa delle siccità, mentre la Francia, pur producendo una parte della senape, ha affrontato inverni più umidi che hanno compromesso latà del prodotto.