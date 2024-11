Ilrestodelcarlino.it - Per la Yuasa Battery una sconfitta che fa male

1 Top Volley Cisterna 3: Zhukouski 1, Antonov 16, Cubito (L2), Vecchi, Demyanenko 8, Mattei, Comparoni 12, Petkovovic 19, Fedrizzi, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 9, Schalk, Marchisio (L1) All. Ortenzi CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Finauri (L2), Ramon 22, Pace (L1), Tosti, Faure 19, Diamantini 12, Czerwinski, Baranowicz 4, Mazzone, Rivas, Bayram 11, Nedeljkovic 7. All. Falasca Arbitro: Puecher - Saltalippi Parziali: 25-21 (30’), 23-25 (29’), 19-25 (26’), 17-25 (24’) Cade ancora in casa laal cospetto di Cisterna davanti a 1411 spettatori, davanti anche agli occhi del commissario tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi, presente a bordo campo. Eppure il primo set, oltre a un buon secondo parziale, avevano fatto ben sperare prima di un allungo evidente di Cisterna nei restanti due.