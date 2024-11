Gaeta.it - Papa Francesco esorta i giovani a restare autentici e a non cercare approvazione

Facebook WhatsAppTwitter Durante l’omelia nella Basilica di San Pietro, in occasione della XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù,ha rivolto un appello sincero ai, spingendoli a rità invece di superficialità. Le sue parole hanno avuto un risalto particolare in un’epoca in cui i social media e la ricerca costante disembrano spesso sovrastare il valore della sincerità e della vera amicizia. Non è la fama o i consensi a ripagare la dignità e l’amore, ma l’tà dei sentimenti e la libertà da compromessi.L’importanza di essere sinceriNell’attesa celebrazione, ilha messo in guardia icontro il pericolo di conformarsi a idoli fittizi. Raccontando una storia che evidenziava l’importanza di vivere con sincerità, ha sottolineato come il trucco e le apparenze possano nascondere la vera essenza di una persona.