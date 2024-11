.com - Manovra: Meloni mette paletti agli alleati, solo emendamenti concordati. Stop riduzione canone Rai. Dubbi su calo Irpef

Giorgiaha messo le mani avanti: sullapoche modifiche, concordate in maggioranza, econ l'ok del Mef sulle coperture. La nota diffusa stasera, 24 novembre 2024, al termine del vertice di centrodestra trasuda cautela. Uno, di fatto, a proposte non condivise da tutta la maggioranza come quella delladelRai chiesto dalla Lega. Ma anche l'ulteriore to dell'sul quale insiste da tempo Forza Italia, al momento risulterebbe complicato. Temi su cui comunque tranto la Lega quanto Fi non sembrano voler mollare la presaL'articoloRai.suproviene da Firenze Post.