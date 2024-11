Secoloditalia.it - L’intervista. A Lorenzo Marone “a volte capita” di citare Battiato e l’universo che “obbedisce all’amore”.

Leggi su Secoloditalia.it

torna tra gli scaffali d’elitè delle librerie italiane con un nuovo romanzo, “La vita a”, edito da Feltrinelli. E torna anche il personaggio di Cesare Annunziata con qualche anno in più, protagonista de “La tentazione di essere felici”, riprendendo temi esistenziali che evidenziano nell’autore una maturazione non più partigiana come poteva sembrare agli esordi, ma che abbracciano concetti che bypassano radicate convinzioni personali, come l’accettazione cristiana della vita così com’è, la volontà di potenza di nicciana memoria attraverso cui l’autore asserisce che possiamo dare noi stessi una direzione alla nostra esistenza, e il concetto d’amore universale che si concreta nella citazione di Franco, autore caro alla destra, “tutto”.