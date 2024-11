Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari

A trent’anni suonati, Marcello ha almeno una solida certezza: anche se l’età anagrafica glielo imporrebbe non ha nessuna voglia di diventare adulto.Ha una fidanzata, certo; si chiama Letizia, è più giovane di lui ed è praticamente perfetta, con i suoi bei riccioli biondi e il suo carattere giudizioso. Come se non bastasse è anche ricca, e ha davanti a sé una brillante carriera, visto che studia con profitto Medicina. Marcello, tuttavia, sta con lei più che altro per abitudine, e sfugge come un’anguilla di fronte ai tentativi della ragazza di far diventare più seria la loro relazione.La verità è che se ha un problema, oppure se vuole semplicemente divertirsi, il giovane si guarda bene dal chiamare la fidanzata. In questi casi, piuttosto, organizza una serata all’insegna del divertimento e dell’alcol con gli amici di una vita, degli spiantati come lui con dei soprannomi a dir poco improbabili.