Panorama.it - La rincorsa atomica dei mullah

Leggi su Panorama.it

Israele è determinato a regolare i conti con i propri nemici, mentre alla Casa Bianca sta per tornare Trump. Il rischio che la teocrazia iraniana acceleri verso «la Bomba» è alto.In pieno conto alla rovescia per l’insediamento del nuovo presidente americano, Donald Trump, le cancellerie globali provano a vaticinare le priorità della nuova amministrazione o accelerano l’esecuzione di vecchi piani. Nel caso dell’Iran, che ormai guerreggia con Israele non più solo per delega, ma anche direttamente, la questione è particolarmente delicata.Da un lato, Teheran negli scorsi anni ha portato avanti con decisione il progetto atomico. Dall’altro, molto è cambiato in tutto il Medio Oriente dopo i massacri del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas, e Israele ha scelto di affrontare con grande determinazione i suoi nemici.