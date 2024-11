Inzaghi nella storia come Herrera | a Verona successa una cosa che non accadeva da 50 anni

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La vittoria contro l’Hellasha permesso a Simonedi raggiungere un altro record da allenatore dell’Inter. Oltre a raccogliere la 115esima vittoria in 175 match da allenatore dei nerazzurri (che lo rendono l’allenatore con la % di vittorie più altanerazzurra, considerando i tecnici con almeno 10 presenze all’attivo sulla panchina nerazzurra), il tecnico ex Lazio ha raggiunto il mago Helenioper quanto riguarda il numero di goal segnati in un primo tempo.: cinquina nei primi 45? dopo 50Con i 5 goal nel primo tempo rifilati all’Hellas, l’Inter di Simoneha raggiunto il record stabilito nel 1964 dalla “Grande Inter” del Mago Helenio. Era il primo marzo del 1964, quando al “Ferraris” di Genova i nerazzurri batterono 5-1 la Sampdoria grazie alle reti di Mazzola (doppietta), Suarez (doppietta) e Facchetti, tutte nei primi 45?.