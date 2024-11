Anteprima24.it - Insegue la ex moglie e la minaccia, arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiLa notifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, avvenuta il giorno prima, non è evidentemente bastata a tenere lontano dalla exil 61enne di Grazzanise che, ieri sera, 23 novembre, è stato, in flagranza differita, perché ritenuto responsabile di atti persecutori. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere dopo che la donna si è recata presso i loro uffici per denunciare di essere stata, poco prima, inseguita e apostrofata in malo modo dal marito che la riteneva responsabile del provvedimento che gli era stato appena notificato. In particolare, la donna ha riferito ai carabinieri di essere stata contattata dal 21enne figlio che l’avvertiva di aver notato il padre – il suo ex marito – aggirarsi nei paraggi della sua abitazione.