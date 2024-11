Ilgiorno.it - In troppi senza infanzia. Marcia colorata in centro: "Difendiamo i bambini"

Leggi su Ilgiorno.it

In diverse zone del mondo inon hanno un’. Vanno a scuola, cercano di avere una vita normale, ma quando scatta un allarme aereo devono scappare nei rifugi. A Pavia, invece, ci sonoche stanno crescendo in famiglie in difficoltà economiche. Per poter consumare un pasto completo devono andare a scuola dove sono uguali ai loro compagni e mangiano le stesse pietanze. A casa non lo sono, perché i giochi, quelli che vanno più di moda, Babbo Natale a loro non li può portare. Mettendo da parte disuguaglianze e problemi, diversiaccompagnati dai loro genitori e insegnanti hanno sfilato per le vie del. Dopo uno stop di cinque anni a causa della pandemia, è tornata ladeiorganizzata nell’ambito del Festival dei diritti, per dare visibilità alle prerogative fondamentali dell’, come il diritto all’educazione, alla salute, al gioco e alla protezione.