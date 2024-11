Ilrestodelcarlino.it - Imola, il bottino del pusher: droga e oggetti rubati trovati in casa

, 24 novembre 2024 – L’hanno pedinato a lungo, fino a scoprire la sua attività di spaccio e a trovare una serie di. Per questo gli agenti del commissariato dihanno arrestato un albanese di 39 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione di materiale di provenienza illecita. L’operazione si è svolta sabato scorso, quando l’uomo è stato fermato mentre si dirigeva verso la sua auto dopo essere stato osservato entrare e uscire più volte da un bar e incontrare un giovane. Il 39enne, senza fissa dimora, era sotto indagine da marzo. Gli agenti, tramite pedinamenti e osservazione dei suoi spostamenti, avevano notato che l’uomo incontrava persone con una frequenza non compatibile con normali rapporti di amicizia. Fermato dagli agenti, è stato perquisito: nel suo portafoglio sono stati450 euro in contanti, mentre dalla tasca del giubbotto ne sono spuntati altri 510.