Nerdpool.it - Il doppiatore di Bleach accenna a una nuova scena di matrimonio nell’anime in un’intervista rivelatrice

: Thousand-Year Blood War non è stato timido nell’aggiungere nuovi contenuti al suo adattamento anime che non avevano avuto luogo nella storia manga originale. Nella lotta contro Yhwach e i Wandenreich, abbiamo visto la Guardia Reale avere molto più materiale su cui lavorare e in un episodio recente, abbiamo assistito a uno scontro molto più elaborato con Renji e Ishida. A proposito di Renji, ilresponsabile di aver dato vita al rivale Shinigami di Ichigo, Kentaro Ito, ha recentemente preso parte ain cui ha raccontato alcune affascinanti rivelazioni ai fan. Prima che l’anime Blood War finisca, potremmo vedere una sorpresa arrivareche non era stato mostrato nel materiale originale.Per chi non lo sapesse, Renji e Rukia, la Soul Reaper che è stata responsabile del fatto che Ichigo Kurosaki abbia ricevuto i suoi poteri all’inizio di, alla fine si sposano.