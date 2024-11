Sport.quotidiano.net - Il curioso caso nel Picchio. Dai bianconeri un silenzio a intermittenza. Taurino: "Troveremo una squadra arrabbiata»

L’Ascoli è instampa. I tesserati, nello specifico il tecnico Mimmo Di Carlo, tornano a rilasciare dichiarazioni nel post gara di Pesaro (1-1) dove non erano presenti giornalisti ascolani. In settimana Corazza (mercoledì 20 novembre) torna a parlare ai bambini del progetto scuole ‘giornalista per un giorno’ e a seguire venerdì Livieri viene intervistato dalla web tv del club bianconero per la rubrica ‘quattro chiacchiere con’. Ieri, alla vigilia del delicatissimo confronto odierno col Gubbio, l’allenatore torna misteriosamente in. Una scelta rispettabile, ma sicuramente non condivisibile, presa da corso Vittorio Emanuele per evitare una sovraesposizione del proprio allenatore che però dovrebbe tornare a rilasciare dichiarazioni alla stampa al termine del match odierno. Il condizionale è d’obbligo perché nelin cui non dovesse arrivare quella vittoria che manca da 11 giornate, il clima tornerà ad essere particolarmente pesante data la crisi di risultati senza precedenti fatta registrare in questa categoria.