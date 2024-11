Inter-news.it - Highlights Serie A | Parma-Atalanta 1-3: ancora Retegui. Gasperini primo

è il posticipo della tredicesima giornata diA, terminato sul punteggio di 1-3.in gol Mateo, ma non solo. Ora la squadra allenata ad Gian Pieroè momentaneamente prima in classifica insieme all’Inter, in attesa della sfida tra Napoli e Roma. Di seguito gol edella sfida giocata allo stadio Ennio Tardini.TUTTO FACILE – Al Tardini di, l’è chiamata a rispondere dopo lo 0-5 dell’Inter sul campo del Verona. Inoltre, gli orobici possono anche allungare sia sul Milan che sulla Juventus, che nella sfida delle 18 hanno pareggiato 0-0. La Dea parte fortissima, tant’è che dopo 4? passa in vantaggio con Mateo, che insacca su servizio di Bellanova. L’non si ferma e quattro minuti dopo trova anche il raddoppio con Lookman, annullato però per fuorigioco.