F1, Lando Norris: "Ci aspettavamo di più a Las Vegas. Abbiamo limitato i danni nei confronti della Ferrari"

non ha troppa voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Las, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato LasStrip Circuit, infatti, la McLaren ha vissuto una delle tappe più complicate di questa parte conclusiva del campionato ma, nel complesso, ha saputo limitare inei.La gara si è conclusa con la doppietta Mercedes con George Russell che ha vinto precedendo per 7.3 secondi Lewis Hamilton, quindi terzo Carlos Sainz a 11.9. Quarta posizione per il suo compagno di scuderia Charles Leclerc a 14.2, mentre è quinto Max Verstappen a 16.5. E le McLaren.? Sestoa 43.3, davanti a Oscar Piastri settimo a 51.3.Al terminegara il pilota classe 1999 ha analizzato quanto avvenuto in pista, iniziando dai complimenti a Max Verstappen: “Bravo a lui, ha meritato il titolo.