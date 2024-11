Liberoquotidiano.it - Diciannovenne non si ferma all'alt e muore in un incidente: alta tensione a Milano, polizia accerchiata

Leggi su Liberoquotidiano.it

in via Ripamonti adopo la morte del 19enne che non si èto all'alt dellaed è rimasto coinvolto in un grave: si tratta di un giovane di origine egiziana, deceduto la scorsa notte, mentre era a bordo di uno scooter insieme a un0'altra persona. La sua decisione di forzare il posto di blocco ha portato a un inseguimento da parte dei poliziotti. Inseguimento scattato intorno alle 4 in via Farini e avvenuto su una vasta area attraverso le strade del capoluogo lombardo. Alla fine, però, la moto non si è schiantata contro un muretto. Come conto dalle forze dell'ordine a LaPresse, l'impatto è stato fatale per il passeggero dello scooter, morto poco dopo l'arrivo al Policlinico di. Il conducente, anche lui straniero, è stato invece condotto in ospedale in condizioni meno gravi.