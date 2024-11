Ilnapolista.it - Conte: «Il gol di Lukaku, gli attaccanti hanno bisogno del gol per sentirsi importanti»

Antonioa Dazn dopo Napoli-Roma 1-0.Il gol è stato preparato, Politano molto largo, era una situazione preparata?«Nel momento in cui si sono messi a cinque, dovevamo creare una superiorità numerica in quella zona. In questa catena, a destra con Politano, Anguissa, Di Lorenzo, abbiamo giocatori abbastanza rodati. Cerchiamo di lavorare, avevamo lavorato su alcune situazioni tutta la settimana ma già nella partita precedente. Non ne parlo perché non voglio che altri ci studino. La squadra mi è piaciuta molto, per 70-75 minuti abbiamo dominato la partita, forse dovevamo essere più cattivi sotto porta. Gli ultimi cinque minuti c’è stata apprensione, non dimentichiamo che per me la Roma ha una squadre una rosa forte, ha giocatori di livello importante. Sononto, era una partita che volevamo vincere, abbiamo vinto giocando a calcio e proponendo secondo me anche un bello spettacolo».