Cerignola-Cavese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Domenico Monterisi valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa si trova al secondo posto in classifica alle spalle del Benevento capolista e, dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime tre sfide, punta al ritorno alla vittoria per difendere l’attuale piazzamento., come seguire il matchLa compagine ospite, dal suo canto, arriva da tre vittorie conquistate nelle ultime quattro gare e ha intenzione di centrare un altro successo, per provare a rientrare nel gruppo delle prime dieci della classifica del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.