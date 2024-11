Ilrestodelcarlino.it - ‘Caso tulle’, Priolo: “Incredibile”

Bologna, 24 novembre 2024 – “Solo una battuta goliardica scritta su Facebook, che è stata strumentalizzata. La natura della battuta era assolutamente goliardica, l’ intenzione non era certo di natura personale. Mi scuso se è passato un messaggio diverso”. Annalisa Pittalis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cervia (e candidata alle ultime regionali: per lei 671 preferenze nel Ravennate), risponde con un messaggio su WhatsApp alla richiesta di un commento al suo post su Irene. Domenico Paolicelli Ecco il contenuto: “E per confrontarsi sui temi più urgenti. Non poteva mancare una gonna in tulle rosa. Aveva anche le scarpette da ballerina?”, il commento scritto da Pittalis in riferimento all’abbigliamento scelto dalla dem Irene, durante l’incontro con il suo successore Michele de Pascale.