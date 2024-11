25 novembre 2024 in Toscana | iniziative ed eventi sensibilizzazione

Leggi su Corrieretoscano.it

25inedper la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne‘, che la ‘delle donne‘ dedica a una serie dieddi.Con consegna del Pegaso della Regione alle donne da parte di Eugenio Giani, presidente Regione.Nei giorni scorsi l’inaugurazione di L’attesa’ , opera pop di colore e luce che Marco Lodola ha creato appositamente per la ‘delle donne’.La scultura luminosa, dalle forme stilizzate e dal gusto vintage è realizzata in alluminio, alta quasi tre metri, lunga quattro.Palazzo Strozzi Sacrati si illumina di rosso. Alle 16.30 partono le performance in piazza Duomo a Firenze. Prima in Sala Pegaso le voci del Coro ?Femina diretto da Lisa Kant, impegnato nella lotta contro la ?violenza sulle donne e di genere, darà vita a ‘Oltre il Silenzio.