WWE | Aggiornamenti su Jade Cargill e Survivor Series dal pre-taping di SmackDown del 29 11 – SPOILER

La WWE si sta avvicinando a: WarGames, e la compagnia non ha ancora completato gli ultimi dettagli della card. Con il Giorno del Ringraziamento in arrivo giovedì prossimo, la WWE ha deciso di dare il 29 novembre di pausa al roster di. Per garantire comunque la messa in onda dell’episodio, lo show della prossima settimana è stato pre-registrato a Salt Lake City, Utah, dopo l’episodio didella notte scorsa.è stata esclusa dal triple threat match previsto, dopo un attacco nel backstage durante l’episodio didi ieri sera che ha costretto anche Bianca Belair a rinunciare al suo match. Lash Legend ha preso il posto dinel match. Alla fine, è stata Michin a vincere il triple threat, diventando la terza donna a qualificarsi per il torneo per il titolo femminile degli Stati Uniti.