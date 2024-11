Movieplayer.it - Wicked, opinioni della redazione

Leggi su Movieplayer.it

Un gran film che è riuscito a convincere e suscitare l'entusiasmo dei nostri redattori, chiamati a raccolto anche in questa occasione per fornirvi un'opinione sfaccettata e completa su uno dei titoli del momento. Sembrava un'operazione impossibile rendere su grande schermo uno dei musical più amati e popolari, invece Universal e il regista John M. Chu sono riusciti nell'impresa:è bellissimo e traduce su schermo con valore artistico l'importante budget investito. Colpiscono nel segno le protagoniste Ariana Grande e Cinthia Erivo, stupiscono le scenografie, travolgono (ma questa non è una sorpresa) le canzoni. In sala dal 21 novembre, inizia già il conto alla rovescia per la parte 2, girata back-to-back, che vedremo a novembre 2025. La recensione di Valentina Ariete Ne Il mago di Oz, sia nel film del '39 con Judi Garland .