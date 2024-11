Justcalcio.com - TS – Thiago prepara la Mottata! Milan-Juve, sorpresa e rivoluzione?

2024-11-23 11:16:37 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:Le luci di San Siro, l’ultima volta che lantus ha giocato al Meazza, se le è prese tutte Kenan Yildiz, e non poteva essere altrimenti vista la doppietta con cui il turco, entrato al 71’, aveva trasformato una dolorosa sconfitta (4- 2) nel più dolce dei pareggi (4- 4). E saranno ancora puntati su di lui e sulla sfida tra numeri 10 con Leao i riflettori di. Non solo su di lui, però, si concentrano i pensieri di Paulo Fonseca: “Vlahovic o Weah – ha detto l’allenatoreista – gli elementi più influenti del gioco bianconero sono gli esterni offensivi. Saranno loro i principali pericoli”. Yildiz, dunque, ma anche Francisco Conceiçao, che contro l’Inter alla fine era rimasto un po’ nell’ombra dei fuochi d’artificio del turco, ma di quei fuochi aveva acceso la miccia, mettendo in crisi la difesa nerazzurra per tutta la partita e servendo uno splendido assist a Weah per il momentaneo 2-1 in favore della