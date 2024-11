.com - The Strangers: Capitolo 1, recensione: qualche idea c’è, ma anemia e noia la fanno da padrona

La nostradi The1, reboot della saga slasher iniziata nel 2008 e ora resa una trilogia dallo specialista Renny Harlin: le idee non mancano del tutto e un paio di sequenze reggono la poca tensione, ma il film rimane anemico e lasi fa sentirePrimodi una trilogia già praticamente girata, The1 arriva a 16 anni di distanza dal (buon) capostipite di Bryan Bertino e a 6 dal meno buono The: Prey at Night, stavolta però senza neanche potersi beare della forza di un cast più conosciuto o riconoscibile. Nonostante la regia dello specialista Renny Harlin (che dirigerà anche i successivi due capitoli), questo slasher ricicla alcune delle idee e dei topoi di tanto cinema horror contemporaneo senza però avere la capacità di rielaborarli né in un discorso sul genere sensato e coerente, e né tantomeno in un viaggio nell’incubo angosciante e asfissiante.