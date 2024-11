Lanazione.it - Tenta la truffa del finto carabiniere, ma l'anziana non ci casca e chiama la polizia

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 23 novembre 2024 - Ancora unataai danni di una, ma questa volta non è andata a segno. Ladi Viareggio ha indagato un italiano di 21 anni per il reato ditaaggravata. Gli agenti del commissariato di Viareggio, nel pomeriggio del 22 novembre, hanno fermato e denunciato un giovane colto in flagranza durante untivo diai danni di un’viareggina. Subito dopo l’ora di pranzo, infatti, è giunta unata al 112 con la quale una donna ha riferito alla sala operativa del commissariato che probabilmente era in corso unaai danni della sorella poiché era stata contattata telefonicamente da una persona che, dopo essersi qualificata come “”, ha riferito all’che il figlio aveva avuto un incidente e stava per essere arrestato, a meno che ella non avesse immediatamente effettuato il pagamento di 1.