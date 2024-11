Telecronisti Italia-Australia chi commenta su Rai 2 e Sky Sport semifinale Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

Il programma e icheno su Rai e Skyladitra. Gli Azzurri, dopo aver sconfitto l’Argentina, proseguono il loro cammino a Malaga nel tentativo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In campo nei due singolari Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Si gioca su due singolari e un eventuale doppio decisivo. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 13.00 di sabato 23 novembre.IDITutti gli incontri in programma traquest’oggi sono trasmessi su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento di Adriano Panatta, mentre in studio saranno presenti Alessandro Fabretti e Omar Camporese. Su Skysi alterneranno al commento Elena Pero e Luca Boschetto, con al loro fianco i talent Stefano Pescosolido e Laura Golarsa.