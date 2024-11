Ilrestodelcarlino.it - Sostanze chimiche, apicoltori multati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Ascoli Piceno, in collaborazione con i nuclei di Amandola, Comunanza, Castignano, San Benedetto del Tronto e Fermo, insieme ai veterinari delle Ast attraverso il Dipartimento di prevenzione Uoc igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche di Ascoli e Fermo, hanno portato a termine con successo l’operazione ‘Pifarm’. L’attività investigativa, ha permesso di identificare e colpire pratiche illecite che avrebbero potuto mettere a rischio la biodiversità e la salute delle api, fondamentali per l’ecosistema. Sono stati ispezionati numerosi apiari nel territorio di Ascoli e Fermo, in quattro casi sono state scoperte violazioni significative nell’uso di sostanza attive nocive per gli insetti impollinatori, pertanto sono state elevate sanzioni per l’uso illegale delle, per un totale di oltre 80.