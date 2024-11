Ilnapolista.it - Simeone, il Torino ha avuto contatti con l’entourage e con il Napoli. L’ultima parola spetta a Conte (Tuttosport)

Ilinsiste per Giovanni, attaccante del. Il club granata ha il grande problema di sostituire l’infortunato Zapata. Davide Vagnati, direttore tecnico del, e il presidente Cairo hanno già avviato icondel calciatore e con il. Lo scrivecon Andrea Piva.Leggi anche: Ilha messo nel mirino, spera di convincere De Laurentiis con 12-13 milioniIlinsiste per, ilribadisce la richiesta economica di 15 milioniScrive:“Il dt granata anche negli ultimi giorni hacondel giocatore e con il club campano, che ha ribadito la richiesta economica di 15 milioni: cifra al momento non trattabile. Lo è invece leggermente la formula, anche se da parte di Aurelio De Laurentiis non si è ancora registrata un’apertura a un prestito con diritto di riscatto (che ilpreferirebbe), l’unica alternativa possibile al trasferimento a titolo definitivo sembra essere quella del prestito con obbligo di riscatto da esercitare a fine stagione.