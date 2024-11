Ilnapolista.it - Senna aveva firmato per la Ferrari, il colpaccio di Cesare Fiorio che saltò per rancori interni

Leggi su Ilnapolista.it

per la, ildicheperSul Foglio Umberto Zapelloni rilegge “Stratosferico” il libro suscritto dal figlio Cristiano. E si sofferma sul capitolo dedicato al, quandoportato a Maranello il contrattoda. Ma poifecero saltare il.Scrive Zapelloni sul Foglio:Nel marzo 1989 arriva la chiamata enon si smentisce: pronti via lavince con Mansell la prima gara del campionato a Rio. L’aritmetica racconta che con lui laha conquistato 25 podi e 9 vittorie su 36 Gran premi, sfiorando il Mondiale con Prost nel 1990. Ma il capolavoro diè quello che non si è realizzato per colpa del presidente dell’epoca, Fusaro.