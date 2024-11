Lanazione.it - Sanità, più luoghi per offrire servizi: "La sinistra ossessionata dai privati"

Leggi su Lanazione.it

"Bisogna cambiare il modello sanitario, ormai vecchio di trent’anni". Diego Petrucci, consigliere regionale di FdI (di cui è vicecoordinatore toscano) e membro della terza commissione spinge per un atto di "coraggio". Quale? "Dobbiamo moltiplicare idi erogazione di prestazioni ee diminuire i centri di potere. Le Case di comunità devono essere dei punti di primo soccorso per codici minori e le farmacie devono diventare avamposti delo sanitario sul territorio intorno al quale si sviluppa un vero e proprio polo. In Toscana ce ne sono circa 1.300, non utilizzare questa rete è un grave errore". Che voto dà allatoscana? "Continua ad avere eccellenze a livello internazionale ma è governata malissimo. Laha fatto il contrario di ciò che dicevo prima: ha diminuito idove vengono somministrati, tagliando convenzioni con i centri analisi e costringendo le persone a fare la coda alle 5 del mattino per i prelievi del sangue e ha, invece, aumentato i centri di potere, moltiplicando a dismisura i primariati".