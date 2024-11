Quotidiano.net - San Clemente I: profilo e martirio del santo del giorno

Leggi su Quotidiano.net

SanI: Il terzo Papa della Chiesa Cattolica SanI, noto anche comedi Roma, è celebrato il 23 novembre ed è uno dei primi papi della Chiesa Cattolica. La sua vita, avvolta in parte nel mistero, è stata fondamentale per lo sviluppo delle prime strutture ecclesiastiche e per la diffusione del cristianesimo in Europa e oltre. Biografia eSebbene le informazioni storiche siano limitate, si ritiene chesia nato a Roma in una famiglia di origine ebraica convertita al cristianesimo. Divenne il terzo Papa intorno all'anno 88 d.C., succedendo a San Lino e San Pietro. Il suo pontificato è noto per l'approfondimento della struttura ecclesiastica e l'affermazione dell'autorità papale. La tradizione racconta che durante il regno dell'imperatore Traiano,fu esiliato nel Chersoneso Taurico (attuale Crimea), dove subì ilper annegamento con un'ancora legata al collo, simbolo che lo rappresenta ancora oggi.