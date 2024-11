Sail GP 2024 25 a che ora la prima giornata di Dubai con Ruggero Tita | programma tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 11:00 di oggi, sabato 23 novembre inizierà alatappa delGP, il circuito della vela dedicato ai catamarani F50. Tante le novità, a partire da una che ci riguarda da vicino: tra le barche al via, c’è infatti anche la Red Bull ItalyGP Team. E a poche settimane dalla sfortunata esperienza di Barcellona in America’s Cup, c’è tanta Luna Rossa nel team italiano: il CEO è James Spithill e al timone c’è il suo erede con Prada Pirelli, il due volte campione olimpico. C’è voglia di partire bene e fare bella figura contro nomi altisonanti della vela mondiale. Tom Slingsby, Giles Scott, Dylan Fletcher, Pete Burling, Erik Heil sono solo alcuni dei timonieri che cercheranno di agguantare i primi punti importanti in questo appuntamento di.Ladi regate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 11, con la possibilità di seguirla sulla piattaforma Sky Go.