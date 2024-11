Dilei.it - Re Carlo, serata rovinata. Camilla lo abbandona anche per il Royal Variety Performance

Resi aspettava di vivere unaspeciale al2024,perché era la prima volta che vi presenziava in qualità di patrono. E invece si è ritrovato tutto solo al gala, senzache lo hato di nuovo nel giro di pochi giorni.Resempre più solo senzaLa Reginainfatti è ancora malata. Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre Buckingham Palace è stato costretto ad annunciare l’assenza improvvisa della Sovrana al, perché persistono i sintomi dell’infezione toracica che l’ha colpita a inizio mese.sembrava essersi ripresa tanto da porte partecipare al ricevimento per il corpo diplomatico a Palazzo, ma invece l’infezione non le ha dato tregua e i medici, per precauzione, le hanno consigliato di non stancarsi ulteriormente e di non esporsi al freddo serale.