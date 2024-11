Lanazione.it - Porto Ercole, concessioni demamiali da discutere in consiglio comunale

Leggi su Lanazione.it

Il punto era stato ritirato nell’ultima assise e ora arriva unstraordinario per parlare delledemaniali di, unico punto all’ordine del giorno. Si tratta dell’argomento ritirato nella scorsa seduta del 19 novembre, ovvero l’attuazione dell’articolo 23, comma 1, lettera A delle Nta del Piano Regolatore Portuale di, in particolare la concessione demaniale degli ormeggi presenti nell’area portuale in favore del Comune di Monte Argentario. Il sindaco aveva deciso di ritirare il punto vista l’assenza del gruppo di minoranza "Per l’Argentario". "C’è il sospetto che in questo ordine del giorno ci sia qualche argomento ’spigoloso’, che abbiano voluto evitare di parlare delledi. Ma quel punto viene ritirato, se ne parlerà in un altro", aveva annunciato Cerulli nella precedente assise.