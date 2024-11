Quotidiano.net - Pino Daniele, l’inedito Again in anteprima assoluta allo Stadio Maradona di Napoli

Leggi su Quotidiano.net

, 23 novembre 2024 - Un brano prima abbozzato, arrangiato e poi registrato in studio per un progetto che non fu mai realizzato. È stato ritrovato in un cassetto l’ultimo regalo al mondo didel cantautore napoletano scomparso nel 2015 e ora di nuovo presente con ‘'. Una ballata intima e autentica, con la voce inconfondibile diche si intreccia con la sonorità della sua inseparabile chitarra e ripete nel ritornello: ''On the road,''. Domani, l'inedito '' sarà presentato inDiego Armandodiprima della partita- Roma. E la voce diriecheggerà ancora una volta in uno dei luoghi simbolo della città, ripresi nella clip. Non solo la sentiremo emergere tra le note di questa ballata intima, ma ‘presenterà’ la clip con le parole registrate un concerto di 11 anni fa.