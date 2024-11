Gaeta.it - Nuove regole sulle comunicazioni nei contratti: diritti e tutele per i clienti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti modifiche alle normative riguardanti letra venditori ehanno introdottogaranzie e tassative procedure. Queste disposizioni mirano a migliorare la trasparenza e la sicurezza per i consumatori, stabilendo chiaramente come e su quale supporto devono avvenire leufficiali. Ogni cliente ha ora il diritto di scegliere il formato in cui ricevere le informazioni relative ai.Scelta del supporto durevole per leAdesso ihanno l’opportunità di selezionare il supporto su cui preferiscono ricevere le. Questo aspetto è ben delineato nellenormative. Hernella, se un cliente opta per ricevere le informazioni tramite e-mail, il venditore è obbligato a rispettare questa scelta.