Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 novembre): Golden State avanza in NBA Cup, Dallas batte Denver senza Doncic

Altra nottata NBA che va in archivio. Continuano le partite valide per la NBA Cup, con i Boston Celtics che si confermano la squadra migliore del lotto: battuti gli Washington Wizards nonostante la pessima serata al tiro da tre punti con il 24% complessivo, ci pensa Jaylen Brown con la tripla decisiva (31+11) a chiudere i conti sul 96-108.Risorge invece Philadelphia, chei Brooklyn Nets e mette fine a una striscia di cinque sconfitte consecutive e che gli permette di rimanere ancora in lizza nella NBA Cup. Nel 113-98 finale è ancora grande protagonista il rookie Jared McCain, che chiude a 30 punti, rendendo inutili i 37 di Cam Johnson. Chi è ufficialmente di nuovo in marcia è Milwaukee: quinta vittoria nelle ultime sei contro gli Indiana Pacers (129-117), con la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist oltre ai 24+12 di Damian Lillard.