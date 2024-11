Secoloditalia.it - Napoli, una ragazza si getta da un’auto in corso per sfuggire alle violenze di un finto tassista. Arrestato

Leggi su Secoloditalia.it

Sidain corsa pera un molestatore. Ancora un episodio di violenza sulle donne che poteva concludersi peggio. A due giorni dalla celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere la cronaca continua a registrare notizie sconfortanti che allungano la lista di un fenomeno dilagante:fisiche, psicologiche, economiche, culturali. Questa volta la vittima è unadiche, salita a bordo dipensando che fosse il taxi che stava aspettando, ha trovato ad attenderla un presumibile violentatore che, fortunatamente, non è riuscito a portare a termine il suo disegno. Una volta entrata in auto il conducente ha iniziato a molestarla. Quando lei ha reagito l’ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare. Così la, nel tentativo di fuggire, ha aperto la portiera e si è lanciata dall’auto in movimento.