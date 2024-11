Gaeta.it - Morti sospette all’ospedale Papardo di Messina: sequestrate sale operatorie

Un'inquietante serie dilegatediha sollevato preoccupazioni tra la comunità e le autorità sanitarie. La Procura ha avviato un'inchiesta che ha portato a un provvedimento di sequestro per duedel reparto di Cardiochirurgia. I dettagli emersi evidenziano un possibile nesso tra lee la gestione delle operazioni chirurgiche.La Procura avvia l'inchiestaIl numero crescente di decessi anomali, almeno sei episodi sospetti già registrati, ha spinto la Procura della Repubblica dia intervenire. Durante le indagini preliminari, sono stati raccolti dati e testimonianze che fanno emergere delle irregolarità nel lavoro svolto nel reparto di Cardiochirurgia. Le autorità hanno deciso così di approfondire le circostanze di questi eventi, ritenuti allarmanti non solo per i familiari delle vittime ma anche per la comunità medica locale.