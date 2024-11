Notizie.com - Mix energetico e neutralità tecnologica: a che punto si trova l’Italia

e mix. Queste le parole d’ordine emerse dagli Stati Generali dell’Ambiente e dell’Energia di Fratelli d’Italia a Sabaudia. La linea di indirizzo è la stesse tracciata alla Cop29 a Baku dalla premier Giorgia Meloni. “Sondare tutte le possibilità che la tecnologia e la scienza ci forniscono, non dobbiamo concentrarci solo su una fonte energetica”. Mix: a chesi(Ansa Foto) – notizie.comLa ricerca sul nucleare di nuova generazione è ancora un obiettivo lontano, e per questo bisognerà investire di più nella ricerca. “Come conservatori, come Fratelli d’Italia, saremo protagonisti anche del rinnovamento ambientale in Italia e in Europa”. Lo ha dichiarato Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energie di Fratelli d’Italia, durante gli Stati Generali dell’Ambiente e dell’Energia del partito, che si sono conclusi ieri, venerdì 22 novembre.