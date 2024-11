Ilgiorno.it - L’omicidio di Laura Ziliani: ergastolo confermato. “Quando fu strangolata, tutti e tre hanno messo la mano”

Brescia - Nessuna rivalutazione psichiatrica dei tre. Nessuna attenuante, né un trattamento differenziato. Solo, di nuovo. Sentenza confermata in secondo grado per gli assassini di, la 55enne ex vigilessa di Temù che 8 maggio 2020 fu narcotizzata da una dose massiccia di bezodiazepine infilate in un muffin, strozzata a mani nude, infine sotterrata in biancheria intima lungo il greto del fiume Oglio, così da simulare un incontro erotico finito male. Le figlie Paola e Silvia Zani, 29 e 21 anni, e l’ex fidanzato di entrambe, il sopranista Mirto Milani, 29, ieri si sono visti ribadire il fine pena mai dalla Corte d’assise d’appello - presidente Claudio Mazza - uscita dopo due ore e mezza di camera di consiglio. Una foto dipresa dal suo profilo Facebook, 12 agosto 2021.