Secoloditalia.it - Lo schiaffo di Bergoglio a Macron: va in Corsica e diserta Parigi per la terza volta

Un vero e proprio ceffone diplomatico quello inferto da Papaal presidente francese Emmanuel, con la scelta di non andare alla cerimonia di riapertura di Notre Dame l’8 dicembre, ma di andare una settimana dopo in, senza fare tappa a.Uno sgarbo diplomatico che arriva in risposta all’Eliseo, che non ha mai fatto mistero del suo laicismo esasperato, al limite dell’offensivo. Dalle foto del G7 in Puglia, in cui si vedeinfilarsi la giacca davanti al pontefice, con una irritualità che oltrepassa ogni etichetta, alle scelte eclatanti e devastanti, come il diritto all’aborto inserito nella Costituzione francese con tanto di cerimonia ufficiale. E ancora, non mancano di notare gli osservatori vaticani, le cerimonie delle Olimpiadi di, che hanno suscitato tante polemiche e tante irritazioni in ambienti cattolici.