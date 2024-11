Ilrestodelcarlino.it - KC21, un quintetto in lotta per lo scudetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, sette giocatori emiliani ai Nazionali. E’ il team che permetterà a un gruppo di cestisti con la Sindrome di Down di partecipare ai Campionati Nazionali Fisdir 2024, ovvero gli stessi campionati che vedono sfidarsi tra di loro le stelle della Nazionale italiana, già campione del Mondo e d’Europa. Dei sette giocatori emiliani, cinque sono provenienti dal distretto ceramico. "Zero pietismo, solo atleti veri che si contenderanno locontro grandi campioni", il messaggio che ‘passa’ a margine della presentazione del team, andata in scena la settimana scorsa presso la sede cittadina di Anffas Onlus Sassuolo, in via Refice. C’è proprio questa associazione attiva sul territorio dal 1988 con l’organizzazione e la promozione di diverse attività per soggetti con disabilità intellettive e/o relazionali e per le loro famiglie, e la felice, e riuscitissima, collaborazione con Libertas Fiorano dietro questo progetto, successivamente sostenuto in maniera decisiva da Champion, Game7Athletics e altre realtà della zona, tra cui Pallacanestro Sassuolo che gestisce la palestra del Polo Scolastico e l’ha messa a disposizione gratuita per gli allenamenti.